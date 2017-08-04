СММ ОБСЕ: Жители ДНР выгнали солдат ВСУ и засыпали их блиндаж

Донецк, , 16:54 — REGNUM На оккупированной киевскими силовиками территории Донецкой Народной Республики жители села Сопино вступили в конфликт с солдатами Вооружённых сил Украины и засыпали блиндаж, который силовике вырыли рядом с жилыми домами. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Сообщается, что наблюдатели миссии стали свидетелями конфликта жителей села Споино, которое находится на оккупированной украинскими силовиками части ДНР, с солдатами ВСУ, которые соорудили блиндаж возле жилых домов.

Члены патруля СММ ОБСЕ видели, как 40−50 жителей села Споино, большая часть из которых были женщины, яростно спорили с десятью солдатами ВСУ. Местные жители были крайне возмущены тем, что украинские военнослужащие соорудили блиндаж прямо на территории села рядом с жилыми домами.

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали свежевырытый блиндаж глубиной примерно два метра, который был расположен менее чем в 20 метрах от ближайшего дома.

В итоге, солдаты ВСУ покинули позицию, а несколько местных жителей, вооружённых лопатами, засыпали блиндаж.

Депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко в эфире радиостанции Sputnik заявил, что данный эпизод в очередной раз показывает, что у украинских властей нет никаких моральных ограничений — они готовы прикрываться мирными жителями при ведении боевых действий против Народных Республик Донбасса.

Также Руденко выразил удивление, что этот инцидент был зафиксирован наблюдателями СММ ОБСЕ, так как миссия крайне неохотно фиксирует многочисленные нарушения со стороны украинских войск.

«Возможно, это говорит о каких-то подвижках, о том, что перестанут, наконец-то, закрывать глаза на военные преступления, которые осуществляются со стороны Украины. Будем надеяться, что ситуация изменится, информационная и моральная поддержка, которая была все эти годы со стороны Запада по отношению к Украине, снизится, и Запад начнет адекватно относиться к Украине и тем преступлениям, которые совершаются, с тем, чтобы виновные понесли ответственность», — сказал депутат.

Гражданская война на Украине продолжается более трёх лет. За это время погибли десятки тысяч мирных жителей, миллоны стали беженцами. Гражданская инфраструктура Донбасса подверглась катастрофическим разрушениям. Перспектив мирного урегулирования конфликта не просматривается.