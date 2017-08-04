Молдавия: устоит ли в центре Кишинева камень «советской оккупации»?

Кишинёв, , 16:31 — REGNUM Прорумынская Либеральная партия Молдавии установила палатки на центральной площади Кишинева, чтобы круглосуточно охранять установленный в 2010 году мемориальный камень «В память жертв советской оккупации и тоталитарного коммунистического режима». Как передает корреспондент ИА REGNUM, либералы во главе со своим лидером Михаем Гимпу утверждают, что у них есть информация, согласно которой президент Игорь Додон распорядился демонтировать камень до 27 августа — Дня независимости Молдавии.

По словам Гимпу, Додон продвигает интересы «тех, кто нас оккупировал», но либералы «не позволят ему совершит задуманное». Лидер либералов добавил, что Додону должно быть стыдно, поскольку в 40-е годы из родного села Додона Садово были высланы его родственники — «тоже под фамилией Додон».

Напомним, мемориальный камень «в память о жертвах советской оккупации и коммунистического режима» был установлен в 2010 году после указа Михая Гимпу, объявившего день освобождения от румынской оккупации — 28 июня 1940 года — днем «советской оккупации».

Впоследствии Конституционный суд отменил данное решение, объявив его антиконституционным. Однако мемориальный камень так и не был демонтирован, а мэр Кишинева, заместитель Гимпу по Либеральной партии Дорин Киртоакэ заявил, что камень будет убран с центральной площади столицы «только через его труп».

Сейчас Киртоакэ арестован по обвинению в коррупции и временно отстранен от должности на период следствия.

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