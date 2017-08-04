Коалиция США признала гибель 624 мирных жителей от её бомбардировок

Вашингтон, , 16:27 — REGNUM Американская антитеррористическая коалиция признала, что с момента начала операции против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от бомбардировок ВВС стран коалиции погибли как минимум 624 мирных жителя. Соответствующее заявление распространила сегодня, 4 августа, пресс-служба командования коалиции.

«Исходя из доступной информации, объединенный штаб операции полагает, что, вероятно, по меньшей мере 624 гражданских были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость», — сказано в заявлении.

При этом в штабе уточнили, что последняя оценка числа жертв среди мирного населения проводилась в июне 2017 года. На данный момент коалиция продолжает изучать информацию о гибели ещё 424 мирных жителей.

Стоит отметить, что иракские и сирийские власти считают данные коалиции о жертвах среди мирного населения сильно заниженными. К примеру, власти Мосула сообщали, что за один только день — 17 марта 2017 года, от ошибочных бомбардировок коалиции погибли несколько сотен мирных жителей.

Также известен случай в конце июня 2017 года. Тогда авиация коалиции нанесла ошибочный авиаудар по городу Аль-Маядин и деревне Ат-Деблян в Сирии. Тогда погибли 90 мирных жителей, включая женщин и детей.

При этом американская коалиция действует в Сирии без мандата Совета Безопасности ООН и согласия местных властей, то есть — незаконно.