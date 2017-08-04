Экс-сенатор Цыбко обжаловал приговор

Челябинск, , 16:10 — REGNUM Приговор Озерского городского суда экс-сенатору Константину Цыбко за взяточничество обжалован. В ближайшие дни состоится рассмотрение жалобы осужденного в Челябинском областном суде, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам адвоката Коваленко, подзащитный уже написал ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания, а также жалобу на незаконное, по его мнению, изменение меры пресечения.

«Никаких оснований для изменения меры пресечения на более строгую фактически не было. И в приговоре они не приведены. Также он написал уже апелляционную жалобу на приговор, она пока не мотивированная, краткая. Аналогичные жалобы будут поданы мною. Безусловно, сторона защиты будет обжаловать приговор в полном объеме, по всем вопросам будем добиваться оправдания», — сказал адвокат Константин Коваленко, комментируя действия по линии защиты в интервью Bfm74.ru.

Вместе с тем прокуратура Челябинской области прокомментировала решение суда со своей стороны. Обвинение посчитало приговор Цыбко справедливым, несмотря на изначальную позицию прокурора назначить 14 лет колонии строгого режима, и 20-кратный взятке штраф (с учетом определенной судом суммы взятки штраф должен был быть 420 млн рублей).

«В принципе, государственное обвинение считает приговор справедливым. Вопрос об обжаловании (прокуратурой — ИА REGNUM ) будет разрешаться в ближайшие 10 дней, как мы его получим. Будем обсуждать это и с группой гособвинителя», — сообщил заместитель прокурора Челябинской области Евгений Саломатов.

Напомним, 3 августа 2017 года бывший сенатор Константин Цыбко был приговорен к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в 70 млн рублей. После отбывания срока Цыбко не сможет занимать руководящие государственные должности в течение трех лет.

Суд, принимая решение, взял во внимание обстоятельства, что экс-сенатор ранее не привлекался к уголовной ответственности, занимает должность председателя общества охраны природы, закончил институт с красным дипломом, имеет ученую степень кандидата наук, получал благодарности от президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, имеет положительную характеристику с места жительства. В ходе судебных заседаний принимали участие высокопоставленные челябинские чиновники: бывший генеральный директор ПО «Маяк» Сергей Баранов, первый вице-спикер Законодательного Собрания Челябинской области Юрий Карликанов, вице-губернаторы при Михаиле Юревиче: Олег Грачев, Алексей Овакимян, Александр Уфимцев, Николай Сандаков, действующий вице-губернатор Вадим Евдокимов, председатель областного парламента Владимир Мякуш.

Отметим, некоторые политологи считают дело Цыбко показательным, но по разным аспектам. Имеется точка зрения, что власть в период избирательной кампании президента РФ показывает жесткость по отношению к коррупционерам. Таким образом, чаяния электората к справедливости будут несколько удовлетворены. Другое мнение заключается в том, что опять же власть показывает сигнал, отношение по делу более крупной фигуры, которой также инкриминируется взяточничество — Михаилу Юревичу. Третье суждение заключается в том, что Цыбко стал жертвой собственной недооценки политических сил и возможностей, перешел дорогу крупным влиятельным игрокам, которые показательно «раскатали» молодого, амбициозного, но легкомысленного политика.

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