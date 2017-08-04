Белоруссия и Сербия: В первую очередь – сотрудничество экономическое

Минск, , 16:04 — REGNUM До $500 млн нарастить товарооборот планируют Белоруссия и Сербия, заявил чрезвычайный и полномочный посол Сербии в Белоруссии Велько Ковачевич, сообщает 4 августа БЕЛТА.

По его словам, $500 млн товарооборота — это важная планка, к которой стремятся обе страны. Ковачевич отметил, что Белоруссия и Сербия также намерены развивать отношения во всех сферах, и в первую очередь, — торгово-экономическое.

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Посол добавил, что обе страны регулярно проводят встречи на всех уровнях, что способствует развитию двусторонних отношений. Так, Ковачевич напомнил, что в 2017 году в Минске с визитом был экс-премьер-министр, а ныне президент Сербии Александр Вучич, бывший президент Сербии Томислав Николич и представители сербского правительства.

Напомним, в течение семи лет товарооборот Сербии и Белоруссии увеличился почти в пять раз, превысив в 2015 году отметку в $250 млн. Достичь оборота в $500 млн страны планируют к 2019 году.

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