Выборы в Конституционную ассамблею Венесуэлы проведут повторно

Каракас, , 15:56 — REGNUM Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы 13 августа проведет повторные выборы в Национальную конституционную ассамблею в двух муниципалитетах, чтобы определить еще 7 членов Ассамблеи, общее число которых составит 545 человек, сообщает El Tiempo.

Глава НИС Тибесай Лусена пояснила, что в совете изучили несколько случаев в муниципалитетах, когда там произошли насильственные инциденты в минувшее воскресенье 30 июля во время голосования.

И хотя сторонники Конституционной ассамблеи просили повторить выборы в 5 из 335 муниципалитетов, НИС одобрил только запросы от жителей городов Миранда штата Мерида и Франсиско-де-Миранда штата Тачира, расположенных в западной части страны.

В этих юрисдикциях два депутата будут выбраны по территориальному принципу; по одному из каждой, и результаты обоих должны будут определить победителей на пять мест, распределяемых по секторам голосования: четыре группы пенсионеров и один для предпринимателей.

Члены Конституционной ассамблеи были избраны региональным голосованием, по одному в каждом городе и по два из каждой столицы штата; а также секторальным голосованием, с формированием секторов из студентов, рабочих и крестьян. Эти группы избрали своих представителей.

Напомним, венесуэльская оппозиция не участвовала выборах, назвав их мошенничеством и укреплением диктатуры.

Многие правительства отвергли результаты выборов и высказали свою критику в адрес того, как шла предвыборная кампания и подсчет голосов. Так, компания Smartmatic, обеспечивавшая электронный подсчет голосов, с офисом в Лондоне, заявила, что власти завысили явку избирателей на 1 млн человек. Тогда как по официальным данным НИС в выборах участвовало 41,43% избирателей или более 8 млн граждан Венесуэлы.

Венесуэльский Национальный избирательный совет отверг утверждения компании Smartmatic и объявил о начале подготовки к выборам губернаторов, запланированным на 10 декабря 2017 года.