Поражение в правах крымских героев — антироссийская акция местных властей

Симферополь, , 15:48 — REGNUM Сохранение нынешней властью в Крыму судимости для активиста организации «Севастополь — Крым — Россия» Валерия Подъячего, который боролся за возвращение полуострова в состав России и был осуждён «за сепаратизм и угрозу государственной безопасности Украины», является по своей сути антироссийской акцией и вызовом ценностям Русского Мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил крымский политолог, председатель КРО «Таврический союз» Анатолий Филатов.

«Даже принимая во внимание, что украинское дело Подъячего и Клюева «зависло» из-за того, что одним из атрибутов возвращения Крыма в состав Российской Федерации было сохранение юридических статусов крымчан предшествующего периода, имеющих значение для реализации прав собственности для граждан; более того, допуская, что Валерий Подъячий и в своё время его соратники что-то юридически недоработали в плане ликвидации украинской «задолженности», позиция государственных органов, служб и учреждений РФ в отношении этих людей является просто отвратительной. Как бы то ни было, но сохранение нынешней властью в Крыму украинской судимости и поражение в правах Подъячего становятся по сути антироссийской акцией и вызовом ценностям Русского Мира, с учётом той политической деятельности, которую он и его коллеги вели до 2014 года для возвращения Крыма в состав России», — отметил политолог.

По его словам, весьма прискорбно, что всё это происходит при попустительстве федеральных властей, которые не должны оставаться в стороне от подобных проблем, влекущих за собой как минимум моральный вред для крымского и в целом российского общества.

«Конечно, если федеральные власти хотя бы как-то озабочены сохранением, утверждением и распространением ценностей Русского Мира. Судя по всему, крымской власти, в том числе и депутатам Госдумы от Крыма глубоко безразличны идейные уроны, которые возникают от таких ситуаций для России. Той же Поклонской и иже с ней стоило бы проявить как минимум такую же активность в этом вопросе, какую она проявляет в отношении Николая II. Тем более что здесь речь идёт о реальной живой проблеме», — подчеркнул Анатолий Филатов, отметив, что России нужна служба идейно-мировоззренческих чистильщиков, чтобы объяснять чиновникам, что Родину и её ценности нужно любить не менее, чем свои дворцы, автомобили, яхты и прочее недвижимое и движимое имущество.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, активист фронта «Севастополь — Крым — Россия» Валерий Подъячий долгие годы боролся за возвращение полуострова в состав России и в 2011 году был осуждён на три года условно «за сепаратизм и угрозу государственной безопасности Украины». После 2014 года на протяжении трёх лет педагог с 20-летним стажем не может трудоустроиться на любую работу. Чтобы восстановить справедливость он подал иск в Киевский районный суд Симферополя, который 2 августа 2017 года признал, что Подъячий совершил преступление против национальной безопасности Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Крымская фемида на стороне Украины против патриотов России