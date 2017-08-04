Польша шантажирует США сделкой по ПВО Patriot

Варшава, , 15:47 — REGNUM Ультимативное требование предоставить Варшаве технологии изготовления противоракетного комплекса Patriot направило польское Минобороны в Пентагон, сообщает Defense News.

Как предупреждает польская сторона, в противном случае она откажется от сделки по импорту американских ПВО. Соответствующий документ лег на стол в Пентагон 15 июля.

Требования включают получение из Вашингтона технологий изготовления пусковых установок и радарной системы PAC-3.

Однако этим требования не ограничиваются: Варшава хочет, чтобы с ней были согласованы условия передачи информации, которая в итоге дала бы возможность разместить производство ракет SkyCeptor на своей территории.

Напомним, в начале июля Польша и США подписали контракт на поставку Patriot: американские ПВО должны появиться в восточно-европейской стране до 2022 года.

Договоренность была достигнута во время визита в Варшаву американского президента Дональда Трампа.

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