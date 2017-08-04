Национализация «дочки» Сбербанка на Украине — вопрос к имиджу страны

Москва, , 15:46 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия всегда будет защищать интересы российских деловых структур, работающих на международной арене. Так он ответил на вопрос о возможной национализации украинской «дочки» Сбербанка.

Песков отметил, что в данном случае речь идет о частной собственности российского юридического лица.

«Нужно исходить из того, насколько незыблемой на Украине сейчас является частная собственность. Это вопрос к властям страны и, наверное, к имиджу Украины в мире», — сказал Песков.

Представитель Кремля пояснил, что Россия всегда защищала и будет защищать интересы российских деловых структур, поскольку это обязанность любого государства.

Ранее Нацбанк Украины заявил, что белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня отозвал свою заявку на покупку «дочки» российского Сбербанка. Претендентов на актив не осталось — больше заявок не поступало.

По мнению экспертов, украинский регулятор может намеренно затягивает продажу актива с тем, чтобы в будущем он был национализирован, сообщает «Коммерсант-FM».