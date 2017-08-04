Война в Донбассе: сельчане закопали вырытый ВСУ блиндаж

с. Сопино, Украина, , 15:21 — REGNUM Жители села Сопино, подконтрольного ВСУ, закопали вырытый украинскими военными блиндаж, сообщи 4 августа представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Блиндаж был вырыт военными в 20 метрах от жилых домов. Местные жители протестовали, но их не послушали.

«Команда СММ видела свежевырытый блиндаж (глубиной два метра), который находился на расстоянии примерно 20 метров от ближайшего дома, — цитирует пресс-службу СММ РИА Новости. — После того как военнослужащие покинули данный район, наблюдатели видели, как несколько местных жителей, используя лопаты, засыпали блиндаж».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 3 августа ЛНР подверглась обстрелам артиллерии ВСУ 11 раз, ДНР — 50 раз. Были использованы мины калибров 82 мм и 120 мм, а также станковые противотанковые гранатометы СПГ, вооружение БМП и стрелковое оружие.

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