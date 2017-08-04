Эво Моралес: миграционная политика Трампа поощряет расизм

Ла-Пас, , 15:19 — REGNUM Президент Боливии Эво Моралес выступил с критикой своего американского коллеги Дональда Трампа за подталкивание к расизму и дискриминации в отношении иммигрантов, сообщает канал HispanTV.

«Сложно представить себе, что в XXI веке (есть) так много расизма, фашизма и так много дискриминации», — заявил Моралес 3 августа на официальной церемонии в городе Льяльягуа.

Эти заявления боливийский президент сделал через день после того, как его американский коллега поддержал законопроект по контролю над миграцией в Соединенных Штатах. Данный законопроект ограничивает доступ мигрантов, которые не говорят по-английски или имеют низкую рабочую квалификацию.

«Если мы посмотрим историю в короткой перспективе, то преступники, многие из них виновны в геноциде и репрессиях, имеют право на въезд в Соединенные Штаты», — добавил боливийский президент.

Позже через свой аккаунт в Twitter Моралес назвал законопроект «дискриминационным», так как, по его мнению, он позволяет сегрегацию мигрантов по профессиональному признаку.

Напомним, с приходом в Белый дом в январе 2017 года Дональд Трамп заявил о своем намерении ввести меры по депортации нелегальных мигрантов, препятствовать их въезду и наказывать города, которые дают им убежище.

Он также подписал ряд противоречивых законов, направленных против иммигрантов, таких как временное приостановление притока беженцев и выдачи виз гражданам ряда мусульманских стран или строительство стены вдоль границы с Мексикой для остановки потока мигрантов в США из Латинской Америки и стран Карибского бассейна.