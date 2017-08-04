The Financial Times: «Санкции США – это политика, побеждающая экономику»

Лондон, , 15:14 — REGNUM «Газпрому» стоило прислушаться к речи Дональда Трампа в Варшаве накануне Гамбургского саммита G20. А овации, устроенные польской толпой, должны были подсказать руководству российского промышленного гиганта, что ему угрожают войной», — считают корреспонденты британской The Financial Times Дэвид Шепард и Генри Фой.

По мнению авторов, Трамп заезжал в Польшу «продвигать американский СПГ», увидев в этой стране слабое звено, надавив на которое, можно разорвать цепь создаваемого, но пока еще не созданного Nord Stream 2.

«Да, у «Газпрома» огромные запасы топлива, низкие затраты на его добычу и прокачка по трубам дешевле поставок пароходами, сопровождаемых еще и процедурами сжижения и обратной газификации, — пишут аналитики. — Но тут в дело вступает политика, и все меняется. Новыми санкциями США стремятся воспрепятствовать строительству трубопроводов, по которым русский газ пойдет в страны ЕС: этим обеспечивается рост интереса к американскому СПГ, несмотря на его дороговизну».

По мнению журналистов, Польша и была пробным камнем, на котором Трамп проверял, получит ли его проект поддержку в Евросоюзе, прекрасно понимая, что в качестве подопытного кролика Германия ему не подходила, ибо она больше других заинтересована в NS2, а вот Польша — одна из тех, кто в результате постройки газопровода останутся обиженными.

Авторы считают, что «новые санкции США напугали российских политиков и экономистов, которым теперь приходится завлекать Европу обещаниями поставлять газ очень дешево».

«Возрастающая конкуренция России и США в сфере снабжения Европы газом, ведущая к снижению цен на энергоносители, может стать едва ли не единственным американо-российским противостоянием, от которого выиграет Евросоюз», — резюмируют Шепард и Фой.

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