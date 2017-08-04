Кремль озвучит позицию по Татарии, когда «посчитает нужным»

Москва, , 15:05 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что позиция Кремля по вопросу о договоре о разграничении полномочий с Татарией будет заявлена позже.

По его словам, позиция Кремля по этому вопросу будет озвучена, когда Кремль «посчитает нужным». Так Песков ответил на вопрос, об отношении Кремля к вопросу о продлении договора с Татарией.

Ранее делегаты VI съезда Всемирного конгресса татар поддержали обращение регионального парламента о сохранении должности президента Татарии.

Договор о разграничении полномочий между Россией и властями Татарии был подписан в 1994 году. В июле 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, утверждающий договор в новой редакции.

Эта редакция действовала в течение 10 лет. Договор пока не продлён. Татария сейчас является единственным субъектом России, имеющим такой договор.