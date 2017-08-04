Бывший украинец — в Польше: Саакашвили поговорил на двух языках

Варшава, , 15:02 — REGNUM Выступление бывшего президента Грузии, лишенного украинского гражданства, Михаила Саакашвили в Польше проходило на трех языках, сообщает Telewizja Republika.

В Польшу грузинский политик приехал на 73-юю годовщину Варшавского восстания. Ему предоставили площадку для выступления, на которой он и произнес свою речь.

Сказав несколько слов на местном языке, грузинский политик стал говорить по-английски. Содержание его спича касалось грузинско-польского сотрудничества и ситуации на Украине.

Напомним, восстание против гитлеровских оккупантов в Варшаве произошло в 1944 году. Как важное историческое событие начало отмечаться в Польше после 1989 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля 2017 года Саакашвили лишился украинского гражданства. Он считает, что его убрали с политической сцены как политического конкурента украинского президента Петра Порошенко.

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