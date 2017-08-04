Шойгу: В День ВКС покажут самолеты Первой и Второй мировых войн

Москва, , 14:49 — REGNUM В России 12 августа будет отмечаться День Воздушно-космических сил. В этот день по всей стране пройдут показы уникальных исторических самолетов и новейших образцов авиационной техники. Об этом сегодня, 4 августа, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, сообщили в Минобороны РФ.

«Планируется провести показа восстановленных самолетов времен Первой и Второй мировых войн», — сказал он.

Кроме того, по словам Шойгу, в показах будут участвовать самолеты и новейших образцов авиационной техники.

Не останутся без внимания юные участники показов. Для них подготовлена развлекательная программа.

Шойгу добавил, что праздничные мероприятия, посвященные Дню ВКС России, пройдут в парке «Патриот», а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня на селекторном совещании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Главный военно-морской парад будет проходить в России ежегодно.

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Напомним, 12 августа Военно-воздушные силы России отметят 105 лет со дня образования. Правопреемником ВВС с 2015 года является новый вид Вооруженных сил — Воздушно-космические силы РФ.