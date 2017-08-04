В Кремле прокомментировали возможные санкции ЕС из-за Siemens

Москва, , 14:44 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что расширение санкций Евросоюза против России из-за ситуации вокруг компании Siemens — не повод для реакции Кремля.

Так он прокомментировал сообщение агентства Reuters о том, что 4 августа ЕС может принять решение о внесении в санкционный список дополнительных физических и юридических лиц из-за скандала с поставкой компанией Siemens турбин в Крым.

По данным источников агентства, до вечера 4 августа государства ЕС могут подать какие-либо жалобы на предложение расширить черный список России. Принципиального согласия по вопросу введения дополнительных санкций в ЕС достигли 26 июля.

Тогда было решено ввести в список четырех физических и трех юридических лиц из России. Чтобы решение вступило в силу, необходимо единогласное одобрение Совета ЕС. Из списка был исключен один человек после возражений Италии.

Скорее всего, сообщает Reuters, никаких препятствий для принятия этого решения не будет. Также со ссылкой на источники ранее сообщалось, что в список могли попасть представители Минэнерго РФ и компании, которые якобы поставляли турбины на полуостров.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал с турбинами Siemens разразился после публикации агентством Reuters сообщения о том, что две газотурбинные установки немецкого производства были поставлены в Крым в обход западных санкций.

Компания Siemens признала, что её турбины действительно могли быть поставлены в Крым в обход западных санкций и потребовала их возврата. Со своей стороны Москва заявила, что в Крым были поставлены турбины российского производства.

Тогда Siemens приостановила все контракты на поставку энергетического оборудования с российскими компаниями, которые так или иначе контролируются государством, а правительство Германии заявило, что собирается инициировать «европейский ответ» на поставку газовых турбин Siemens в Крым в обход западных санкций.