Кремль разделяет мнение Трампа в оценке отношений РФ и США

Москва, , 14:41 — REGNUM Мнение президент США Дональда Трампа об «опасно низком уровне» отношений Москвы и Вашингтона полностью разделяют в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Полностью разделяем это мнение (Трампа), — говорит представитель Кремля. — Опасность может заключаться в дефиците взаимодействия и сотрудничества в тех вопросах, которые жизненно важны для наших двух стран и народов».

3 августа президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что жителям США можно поблагодарить Конгресс за то, что российско-американские отношения достигли небывало низкого уровня.

«Наши отношения с Россией достигли небывало низкого уровня, это очень опасно», — написал тогда глава Белого дома.

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