Украина «заинтересовалась» активами «Газпрома» за рубежом

Киев, , 14:26 — REGNUM Власти Украины с осени 2017 г. приступят к поиску вариантов взыскания активов «Газпрома» за рубежом в рамках штрафа Антимонопольного комитета Украины. Об этом заявил глава министерства юстиции страны Павел Петренко в интервью изданию «Обозреватель».

"С осени мы (власти Украины) будем двигаться в направлении применения механизмов правовой помощи по выполнению данного решения суда на территории других стран», — говорит он.

При этом Петренко не стал называть те страны, к которым Украина планирует обратиться по данному вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 г. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал российский «Газпром» на 85 млрд грн. ($3 млрд 292 млн) за злоупотребление монопольным положением на рынке голубого топлива Украины. Данное решение было подтверждено украинскими судами.

Так, 22 февраля Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с «Газпрома» штрафа, который на тот момент вырос до 172 млрд грн. (около $6,661 млрд) за счет пени за его неоплату.

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