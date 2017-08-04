Войска НАТО пройдут по Крещатику в День независимости Украины

Киев, , 14:27 — REGNUM В военном параде в честь 26-летия независимости Украины примут участие страны-члены НАТО, заявил 4 августа министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает «112 Украина».

По его словам, в праздновании Дня независимости Украины изъявили желание участвовать «очень многие партнеры Украины», в том числе и страны-члены НАТО. Впрочем, хотя Киев и «готов принять все страны НАТО», реально согласились участвовать в параде только шесть стран, среди которых Грузия, страны Прибалтики и другие.

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Полторак также отметил, что в военном параде на Крещатике (главная улица Киева) примут участие 4,5 тыс. военнослужащих, в том числе 1 тыс. — участники боевых действий в Донбассе, а также более 70 единиц военной техники.

Напомним, после развала СССР Украина начала активно заявлять о своей «независимости», подменяя при этом реальную историческую правду пропагандистскими мифами. Накал пропаганды про «независимую» Украину возрос в несколько раз после государственного переворота в 2014 году, когда к власти в Киеве пришли украинские националисты.

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