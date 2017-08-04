Нижегородский облизбирком поверил «Единой России» на слово

Нижний Новгород, , 14:15 — REGNUM Нарушений процедуры при выдвижении кандидатов депутаты от партии «Единая России» не зафиксировано. Как сообщает НИА «Нижний Новгород», об этом заявила представитель областной избирательной комиссии на заседании суда в ходе которого рассматривается иск кандидата от КПРФ Рустама Досаева о правомерности регистрации кандидата от «Единой России» Шамиля Аляутдинова.

По мнению истца, облизбирком неправомерно зарегистрировал Шамиля Аляутдинова в качестве кандидата в депутаты, допустив нарушения федерального и областного законодательства.

«Любая партия при выдвижении кандидатов обязана уведомлять о соответствующем мероприятии избирком не менее чем за один день до него. То есть, если мероприятие — заседание местного политического совета — проходило 14 июля, сообщить «Единая Россия» должна была о нем до 12 июля включительно. Уведомление же поступило 13 июля», — подчеркнул представитель истца.

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В ходе заседания представитель избиркома подтвердила, что письменное уведомление действительно поступило 13 июля. Но при этом она добавила, что днем ранее в облизбирком поступило устное уведомление от «Единой России» о предстоящем выдвижении. Данные об этом содержатся в журнале входящих телефонограмм.

В облизбиркоме отмечают, что на сегодня законодательно не прописано, что оповещение о мероприятии по выдвижению кандидатов обязательно должно быть письменным, это только рекомендуется. Партия должна уведомить избирком о предстоящем выдвижении любым доступным ей способом.

В свою очередь представитель территориальной избирательной комиссии отметила, что все документы Аляутдиновым были поданы согласно законодательству, оснований для отказа не было. Поскольку письменного возражения по иску ТИК не подготовил, заседание суда было перенесено на 7 августа 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, нижегородские коммунисты по всем трем округам, участвующим в добыворах в городскую дусму Нижнего Новгорода, подали в суд заявления о снятии кандидатов от «Единой России». Основания для подачи исков везде одни и те же — «Единая Россия» нарушила сроки уведомления избирательной комиссии при выдвижении своих кандидатов.

В частности, Рустам Досаев утверждает, что регистрация его оппонента окружной избирательной комиссией прошла с существенным нарушением норм федерального и областного законодательства.

Кандидат от КПРФ заявляет, что Аляутдинов был выдвинут местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» города Нижнего Новгорода на мероприятии 14 июля 2017 года. При этом избирательная комиссия должны была быть уведомлена о предстоящем выдвижении не позднее 12 июля 2017 года. По факту же уведомление избирательной комиссии произошло только 13 июля 2017 года.

Досаев считает, что этого факта достаточно для снятия Аляутдинова с выборов и ссылается на практику Верховного суда Российской Федерации.

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