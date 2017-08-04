«Митрополит Варсонофий лжёт или не знает закон»: депутаты о судьбе Исаакия

Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM Петербургские парламентарии готовы оспаривать в суде каждое действие в направлении передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 4 августа депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Как сообщалось ранее, во время своего визита в Саранск (Мордовия) митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий заявил, что заявка на передачу собора будет подана в Смольный в ближайшее время, и, «как и положено по закону, собор будет возвращен церкви».

«Это юридический нонсенс. Чисто юридически передать собор нельзя. Уже все признали, что передача предметов музейного фонда определяется не законом №327 о религиозном имуществе, а законом о музейном фонде. Это совершенно отдельная процедура, по каждому предмету отдельно должно быть описание, согласие или несогласие. Причем, процедура описана в законе исключительно для объектов федеральной собственности. В отношении региональной собственности там вообще правовой вакуум», — сказала Оксана Дмитриева.

Депутат подчеркнула, что 62 объекта, например, скульптуры и мозаики, совершенно невозможно отделить от Исаакиевского собора. «Так что, каждое действие в этом направлении, наверное, будет сомнительным и будет оспариваться», — сказала Дмитриева.

Ее коллега по Заксобранию Борис Вишневский («Яблоко») заподозрил Варсонофия в сознательном распространении неправды либо в юридической безграмотности.

«Митрополит или лжёт, или не знает закон. Или и то, и другое. Никакого «возвращения» Исаакия церкви быть не может, поскольку он никогда ей не принадлежал и не передавался. Закон не обязывает передать попам Исаакий, а напротив, прямо это запрещает — поскольку от Исаакия неотделимы предметы Музейного фонда. Дырку от бублика они получат, а не Исаакий. Пусть не надеются», — заявил Вишневский.

Заметим, митрополит Варсонофий также отметил, что ему хотелось бы увеличить частоту служб в Исаакиевском соборе, а также сделать бесплатным вход, но «пока добиться желаемого не удается». Музейную и экскурсионную деятельность церковь обязуется организовать самостоятельно. Вообще, по мнению Варсонофия, в Северной столице не хватает православных храмов. «Мы ищем участки и потихоньку строим новые. Сейчас возводится 30 храмов, еще столько же восстанавливаются», — пояснил Варсонофий.

На днях в СМИ появилась информация о массовых увольнениях из ГМП «Исаакиевский собор», причем своих мест лишились сотрудники, занимающиеся культурными проектами и связями с общественностью. Директор музея Юрий Мудров позднее опроверг эту информацию, заявив, что «в целях оптимизации производственных процессов нескольким сотрудникам были предложены иные условия и формы трудовой деятельности», а остальные покинули музей «по соглашению сторон».

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Ранее городской парламент отклонил вопрос о референдуме о судьбе Исаакия. В связи с этим противники передачи собора объявили о том, что готовы организовать «народный референдум» в виде массовых опросов петербуржцев. Эта акция запланирована на осень. Как пояснила Оксана Дмитриева, приближать «народный референдум» из-за последних высказываний митрополита Варсонофия не имеет смысла.

«Думаю, всё равно проведем осенью, потому что сейчас чисто технически это невозможно — людей нет, «мертвая зона». В данной ситуации, если будут действительно телодвижения и заявки по поводу передачи Исаакия, мы всё-таки усилим юридическую составляющую», — сказала депутат в своем комментарии для ИА REGNUM.

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Напомним, на Прямой линии 15 июня Владимир Путин призвал деполитизировать проблему Исаакиевского собора. Президент России уверен, что можно найти возможность совместить религиозные и музейные функции собора.

Заявка от Русской православной церкви с просьбой передать храм в ее ведение пока не поступала в Смольный. По словам губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, только после ее получения вопрос о передаче храма будет рассмотрен городскими властями.

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