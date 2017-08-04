В ЕС считают, что смягчили санкции против России — Чижов

Москва, , 13:59 — REGNUM Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов подтвердил, что представителям ЕС удалось в некоторой степени повлиять на Вашингтон в вопросе смягчения отдельных пунктов закона о санкциях против России.

На основании имеющейся информации Чижов заявил, что представители ЕС «активно работали» с администрацией президента США Дональда Трампа и с конгрессом США на этапе подготовки и прохождения закона.

Работа шла как в национальном качестве, так и по линии представительства ЕС в Вашингтоне, уточнил Чижов в интервью РИА Новости. Он пояснил, что «кое-что» им действительно удалось поправить.

В частности, формулировка «с того, что президент США должен» была заменена на «может применять санкции в статье закона, касающейся трубопроводов». В Евросоюзе теперь говорят о своей успешной работе по обеспечению учета американской стороной опасений ЕС.

«Некоторые ваши коллеги почему-то стали ее нахваливать, но я предостерег бы от чрезмерной эйфории по этому поводу», — сказал Чижов.

Он вновь напомнил, что в Германии и Франции этот закон назвали нарушением международного права, тогда как в странах Прибалтики, Польше и некоторых других государствах ЕС никакой критике американский закон не подвергся.