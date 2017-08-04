Шойгу: Главный военно-морской парад будет проходить ежегодно

Москва, , 13:58 — REGNUM Главный военно-морской парад в Российской Федерации будет проходить ежегодно. Об этом на селекторном совещании заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, слова которого обнародованы на официальном сайте военного ведомства.

«Парад будет проходить ежегодно в рамках празднования Дня Военно-Морского Флота», — заявил он.

Генерал армии напомнил, что 30 июля текущего года в РФ прошел первый в новейшей истории страны Главный военно-морской парад.

«Он продемонстрировал всему миру, что наша страна явля­ется великой морской державой, — сказал Шойгу. — Показал силу и боевую мощь современного российского флота».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Севастополе в День Военно-морского флота (ВМФ) России прошел морской парад и военно-спортивный праздник с участием 40 кораблей и 20 самолетов и вертолетов.

Черноморский флот (ЧФ) РФ продемонстрировал мощь вооружения и возможности личного состава в выполнении боевых задач. Зрители также увидели 18 боевых эпизодов, в которых были задействованы корабли и авиация.

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