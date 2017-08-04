Президент Колумбии: Мы близки к миру с партизанами ELN

Богота, , 14:03 — REGNUM Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос 3 августа во время выступления по случаю начала своего последнего года в офисе заявил, что существует возможность в скором времени достигнуть мирного соглашения с второй по численности в стране леворадикальной партизанской группировкой Армия национального освобождения (ELN), сообщает канал TeleSur.

«Я надеюсь, мы можем достичь каких-то договоренностей. Если есть реальная политическая воля со стороны ELN для достижения этих договоренностей, то такую же волю вы найдете у правительства», — заявил Сантос.

«С точки зрения времени, если есть желание, то есть достаточно времени, но мы находимся в процессе, мы ведем переговоры прямо сейчас, и я надеюсь, что мы можем достичь каких-то договоренностей, поскольку это был бы очень важный шаг в сторону безопасности страны», — добавил глава колумбийского государства.

Сантос, занимающий пост президента Колумбии уже 7 лет, отметил потенциал Колумбии без военных действий на ее территории и в этой связи обратился к мирному соглашению, подписанному в ноябре 2016 года с крупнейшей в стране повстанческой группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии — Народная армии.

7 августа начинается заключительный год правления Сантоса, в связи с чем президент делает ставку на «укрепление потенциала для будущего благодаря концу конфликта» с FARC-EP.

Напомним, правительство Колумбии и ELN 24 июля 2017 года открыли третий раунд переговоров в столице Эквадора Кито с целью достижения полного и окончательного прекращения огня и запуска мирного процесса по образцу того, что было реализовано с FARC-EP.

За успешное мирное урегулирование в стране президент Хуан Мануэль Сантос был удостоен Нобелевской премии мира в 2016 году.