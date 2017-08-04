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США шельмуют РФ, а Украина блокирует «пророссийское» вещание: Радио REGNUM

Политика

Пока Киев пытается заблокировать «пророссийское» вещание, а в Госдепе США ищут «области для взаимодействия» с Россией, у регионов изымают переданные им федеральным центром полномочия

США шельмуют РФ, а Украина блокирует «пророссийское» вещание: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 4 августа 2017, 14:00 — REGNUM  

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