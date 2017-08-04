Al Arabiya: Иран в скором времени может предъявить ядерное оружие

Вашингтон, , 13:42 — REGNUM

Исламская республика Иран никогда не откажется от попыток создать ядерное оружие, а нынешний якобы отказ является лишь стремлением обезопасить себя от противодействия со стороны международного сообщества амбициям. Этот потенциал нужен Тегерану, чтобы стать самой могущественной армией на Ближнем Востоке, пишет Тони Дуэум в статье для Al Arabiya — телеканала Объединенных Арабских Эмиратов, занимающих, подобно Саудовской Аравии, крайне антииранские позиции.

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Автор отмечает, что о полном завершении этого проекта не будет известно до тех пор, пока это оружие не будет явлено миру в полной боеготовности. Однако за прошедшие годы на поверхность вышло достаточно разведывательной информации, которая демонстрирует, что Корпус стражей исламской революции (КСИР), возглавляющий иранский ядерный проект, уверенно движется к своей цели. И пока их устремлениями движет националистическая страсть, они никогда не откажутся от своих амбиций.

В Тегеране уверены, что благодаря наличию подобного инструмента в своем арсенале Исламская республика сможет взять под свой контроль весь Ближний Восток. Более того, такое оружие может стать очень полезным для сдерживания США или Израиля, которые будут опасаться катастрофического ответного удара Тегерана.

После того как КСИР стал контролировать весь процесс создания оружия массового поражения, под его руководством по всей стране была возведена целая сеть подземных объектов. «Иранский режим» на протяжении многих лет утверждал, что его ядерная программа должна использоваться исключительно для производства изотопов в медицинских целях, а не с целью создания ядерной бомбы. Тем не менее при наличии большого числа свидетельств об обратном, можно смело сделать вывод, что Тегеран стремился к созданию бомбы почти с момента победы Исламской революции в стране.

И тому, что Исламская республики на протяжении многих лет стремилась получить и оборудование и компетенцию для создания этого оружия, есть большое число документальных подтверждений, подчеркивает автор. Так, в 2005 году оппозиционная организация Национальный совет сопротивления Ирана (НССР) сообщила, что в распоряжении Тегерана находилось достаточное количество полония-210 и бериллия, а также наработки по созданию «нейтронного генератора», необходимого для создания цепной реакции деления. Иными словами, указывает автор, все ключевые элементы для создания ядерного оружия.

На фоне всей секретности вокруг ядерной программы, а также сведений о деятельности на подземных реакторных объектах, предоставленных признанной в стране террористской Организацией моджахедов иранского народа, можно сделать вывод, что Тегеран активно стремится стать ядерной державой, а добиться он этого может уже в ближайшее время. А соглашение с группой 5+1, так называемая ядерная сделка с Ираном, подчеркивает автор, не стоит бумаги, на которой оно написано.

Так, на момент ее подписания международное сообщество было убеждено, что создание ядерного оружия Ираном близко к завершению. При этом для его запуска был уже готов обширный арсенал баллистических ракет, установленных в подземных бункерах и направленных на страны Персидского залива и военные объекты в регионе.

Однако Запад ввел настолько смешные санкции против Тегерана, что «режим» способен возобновить свою деятельность в любой момент, а на фоне предоставления постоянной поддержки Северной Кореей все более тревожным становится сценарий полноценного сотрудничества между Тегераном и Пхеньяном.

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Более того, после того как Исламская республика получила назад несколько своих миллионов долларов, режим укрепил как свою оборону благодаря установке новых систем ПВО, а также модернизации своих вооруженных сил. Из-за этого они теперь представляют большую угрозу для соседей страны. Те же деньги пошли и на поддержание военных кампаний в Ираке, Сирии и Йемене.

Поэтому подключившись к этой новой игре в дипломатию, в которую Тегеран играет довольно успешно, духовное руководство страны планирует играть в ядерный обман на протяжении долгого времени. Если им удастся добиться подыгрывания Запада достаточно долго, муллы смогут усилить внутреннюю безопасность Ирана, а также укрепить свои вооруженные силы, у них также будет возможность подавить внутренних противников и внешнего врага. Продемонстрировав тем самым, что Ирана надо бояться и с ним надо считаться.

Таким образом, заключает автор, как только его экономика начнет активнейшим образом развиваться, а вооруженные силы станут обладать самым современным оружием и самыми передовыми системами ПВО, «режим» завершит создание столь желанного ядерного оружия. Когда же он будет чувствовать, что нет такой внешней силы, которая может его остановить, руководство Ирана покажет свою истинную агрессивность, и миру будет явлено иранское ядерное оружие.

По крайней мере пока в Белом доме находится Дональд Трамп, наложивший новые санкции на Исламскую республику, однако лишь время покажет, насколько далеко зайдет новый президент США в противодействии Ирану и какую форму оно примет.