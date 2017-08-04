Довыборы в гордуму Нижнего Новгорода: каждый третий — лишний

Нижний Новгород, , 13:41 — REGNUM Практически каждому третьему кандидату в депутаты городской думы Нижнего Новгорода, довыборы в которую пройдут осенью 2017 года, отказано в регистрации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с ссылкой на данные областной избирательной комиссии.

По данным облизбиркома, по состоянию на 4 августа на довыборы в гордуму выдвинуто 34 кандидата. Из них 11 человек получили отказ в регистрации.

Еще 13 человек уже зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты, по остальным решение еще не принято.

Добвыборы в гордуму будут проходить по по трем округам — №18 (Московский район), №27 (Нижегородский район) и №31 (Советский район).

По округу №18 еще нет кандидатов, которым было бы отказано в регистрации.

В округе №27 отказ получили Алексей Ветошкин («Яблоко»), Рамазан Мурзалиев («Коммунисты России»), Роман Беагон (единственный кандидат от «Партии роста»), Павел Окунев («Великое Отечество»), Евгений Рогозин («Родина») и самовыдвиженцы Павел Лапшин и Анатолий Сидорин.

В округе №31 отказано в регистрации Артуру Ераносяну («Коммунисты России»), Алексею Каламагину («Родина») и самовыдвиженцам Татьяне Власовой и Андрею Петрову.

После того, как Родин и Каламагин получили отказ в регистрации, партия «Родина» выбыла из предвыборной гонки.

Регистрация кандидатов в депутаты продлиться до 5 августа.

Тем временем в судах разворачивается борьба за депутатские кресла между представителями КПРФ и «Единой России». Нижегородские коммунисты по всем округам, участвующим в добыворах, подали в суд заявления о снятии кандидатов от «Единой России».

В частности, как сообщало ИА REGNUM, кандидат в депутаты городской думы Нижнего Новгорода по округу №27 Рустам Досаев пытается через суд выбить из борьбы кандидата в депутаты от «Единой России» Шамиля Аляутдинова. Досаев утверждает, что регистрация его оппонента окружной избирательной комиссией прошла с существенным нарушением норм федерального и областного законодательства.

Кандидат от КПРФ заявляет, что при выдвижении кандидатов «Единая Россия» опоздала с уведомлением избирательной комиссии. Так, Аляутдинов был выдвинут местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» города Нижнего Новгорода на мероприятии 14 июля 2017 года. При этом избирательная комиссия должны была быть уведомлена о предстоящем выдвижении не позднее 12 июля 2017 года. По факту же уведомление избирательной комиссии произошло только 13 июля 2017 года.

Досаев считает, что этого факта достаточно для снятия Аляутдинова с выборов. При этом коммунист ссылается на практику Верховного суда Российской Федерации.

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