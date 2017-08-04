МИД КНДР о санкциях США: «Вызов уставу ООН и международному праву»

Пхеньян, , 13:19 — REGNUM Принятие властями США нового законопроекта об ужесточении ограничительных мер в отношении России, Ирана и КНДР является преступным актом. Об этом, как передает ТАСС, говорится в комментарии представителя МИД КНДР.

«Это (решение властей США) прямой вызов уставу ООН и международному праву, — говорится в сообщении. — КНДР решительно отвергает и осуждает так называемые односторонние санкции США».

В сообщении внешнеполитического ведомства также отмечается, мировым странам необходимо задуматься над «возмутительными и незаконными действиями США».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа глава Белого дома Дональд Трамп подписал ранее принятый Конгрессом США закон о новых экономических санкциях против России, Ирана и Северной Кореи.

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