Аргентина хочет исключить Венесуэлу из МЕРКОСУР

Буэнос-Айрес, , 13:15 — REGNUM Президент Аргентины Маурисио Макри 3 августа заявил, что Венесуэла «должна быть окончательно исключена» из Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), учитывая, что в стране «систематически» нарушаются права человека, сообщает El Diario.

«Был достигнут консенсус по всей Латинской Америке и в мире в целом» в плане осуждения правительства Николаса Мадуро, так как «венесуэльцам, действительно, приходится очень плохо. Жизнь потеряла ценность» в «плохом обращении, злоупотреблениях и насилии», — заявил президент Аргентины в интервью радио Brisas.

По его мнению, это «неприемлемо» то, что происходит в Венесуэле, которая, по его мнению, «перестала быть демократией, и там систематически нарушаются права человека».

Макри сделал эти заявления перед встречей министров иностранных дел МЕРКОСУР, которая состоится 5 августа в Бразилии, чтобы принять «окончательное» решение по Венесуэле на основе протокола Ушуайя, который включает в себя положение о демократии и с помощью которого можно приостановить членство страны в блоке.

Демократическое положение этого протокола требует от стран-членов запустить процесс консультаций со страной, которая нарушила институциональный порядок, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия.

Если это не удается, члены МЕРКОСУР могут рассмотреть вопрос о характере мер, которые должны применяться.

Напомним, МЕРКОСУР (MERCOSUR) является значимым субрегиональным торгово-экономическим союзом, в который входят Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай, при этом Боливия и Чили являются ассоциативными членами. Членство Венесуэлы в блоке является неполным, так как парламент Парагвая не ратифицировал ее полноправное вступление в союз.