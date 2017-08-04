Сотрудники ФСБ задержали заместителя мэра Пензы – СМИ

Пенза, , 12:43 — REGNUM Сотрудники ФСБ России по Пензенской области задержали на рабочем месте заместителя главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам, сообщает 4 августа PenzaNews.

Отмечается, что чиновница была задержана 3 августа на 48 часов. Это связано с расследованием уголовного дела, которое касается вопросов землепользования.

По информации издания, в отношении вице-мэра возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

В Следственном управлении СК РФ по региону и в пресс-службе администрации Пензы ситуацию не комментируют.

По сообщениям местных СМИ, чиновница заняла пост заместителя главы города по земельным и градостроительным вопросам весной 2015 года. До этого она возглавляла региональное управление Госжилстройтехинспекции.

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