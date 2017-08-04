El Economista: Новыми санкциями США укрепили союз РФ и КНР

Мадрид, , 12:34 — REGNUM «После подписания президентом США нового закона об антироссийских санкциях в Вашингтоне заявили, что «отношения с Москвой достигли очень опасного минимума». Надо полагать, что эта пометка должна была выступить в качестве отрезвляющего глотка реальности для тех конгрессменов, что протащили закон в парламенте и не оставили шансов Трампу отказаться от подписания документа, — считают авторы редакционной статьи в испанском аналитическом издании El Economista. — В Кремле отнеслись к новым ограничениям, налагаемым США на РФ, не то чтобы индифферентно, но очень сдержанно и почти без эмоций, назвав их бесперспективными».

Как отмечают испанские аналитики, Россия теперь может себе позволить не обращать много внимания на попытки США экономически задушить Москву, поскольку последней удалось успеть заручиться поддержкой Китая до момента вступления конфронтации в пиковую стадию.

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«КНР в минувший четверг [27 июля] посоветовала Штатам отказаться от попыток исполнения своих репрессий в коммерческом секторе против Пекина и предложила возобновить дипломатический диалог. По мнению руководителей Поднебесной, американо-китайские противоречия скорее принесут экономические потери обеим сторонам, чем выигрыш какой-то из них. Сотрудничество же, наоборот, обернется позитивом и для тех, и для других», — подчеркивает El Economista.

Кроме того, отмечает издание, «новыми санкциями Вашингтон помог Пекину и Москве сблизить позиции и укрепить сотрудничество». «Теперь двое последних будут с еще большим усердием противостоять первому. Представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн напомнил американским коллегам, что странам, входящим в ВТО, следует соблюдать правила игры, установленные этой организацией», — отмечают в El Economista.

«Дональд Трамп не скрывает своего разочарования отсутствием у Китая желания оказывать давление на Северную Корею в пользу Вашингтона, и это — еще один фактор, отдаляющий КНР от США и сближающий Поднебесную с Россией», — резюмируют в издании.

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