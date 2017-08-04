Программа главы Алтайского края вышла за рамки губернаторства

Барнаул, , 12:57 — REGNUM Несмотря на то, что до окончания губернаторского срока у главы Алтайского края Александра Карлина остается еще порядком времени, он уже сделал два публичных заявления, косвенно свидетельствующих о его намерении и дальше управлять регионом. Как и в конце 2016 года на годовом отчете, так и в ходе недавней встречи с лучшими выпускниками края, он заявил о намерении продолжить реализацию губернаторской программы, в соответствии с которой к юбилеям Алтайского края в регионе строятся и реконструируются социальные объекты. Причем их количество кратно числу лет, исполнившихся региону.

Из ответа на вопрос ИА REGNUM по случаю online-конференции с Александром Карлиным, можно сделать вывод, что работа над программой «85 на 85» уже идет, тогда как 85-летний юбилей Алтайскому краю предстоит отмечать через пять лет, а полномочия губернатора закончатся в 2019 году.

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«В настоящее время проводится оценка социально-экономического и демографического состояния муниципальных образований с целью определения проблем, требующих решения путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы с участием краевой поддержки. Также определяются подходы и механизмы формирования очередной Губернаторской программы в части приоритетности проектов, а также их финансового обеспечения. После чего будет сформирован предварительный перечень проектов Программы «85×85», приуроченной к 85-летнему юбилею края. Утверждение указанного перечня планируется после его согласования и одобрения населением и общественностью края», — сказано в ответе губернатора Александра Карлина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вопрос о перспективах губернаторства глава края озвучил в ходе своего общения с алтайскими журналистами в начале июня 2017 года.

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«А кто будет реализовывать программу «85 на 85», если срок вашего избрания заканчивается в известный год и известную дату? Чего ж вам суетиться, пусть «голова болит у дятла», у того, кто будет дальше тянуть этот воз», — так интерпретировал вопрос глава края.

И отвечая на него, он, в частности, подчеркнул: «Никто не пытается отменить нормы закона, искусственно пролонгировать срок полномочий — это невозможно. У меня есть два основных работодателя — это президент страны — Владимир Владимирович Путин и избиратели — жители Алтайского края — они определяют».

Напомним, в этом году уроженцу Алтайского края (с. Медведка Тюменцевского района) Александру Карлину исполнится 66 лет. В должности главы региона он трудится с 2005 года. Тогда его назначил Президент РФ после трагической гибели народного губернатора Михаила Евдокимова.

С 2009 года Александр Карлин стал губернатором Алтайского края. И с момента изменения законодательства о выборах губернаторов, у него вновь появилась возможность выдвигать свою кандидатуру.

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