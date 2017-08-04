Литва обвинила Польшу в притязаниях на Вильнюс

Вильнюс, , 12:01 — REGNUM Интернет-голосование об изображениях в новом польском паспорте вызвало скандал в Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 августа. Из 12 предложенных изображений будет выбрано шесть, а среди них могут оказаться ворота Острой брамы в Вильнюсе, которые для многих поляков являются святыней. Сейчас это изображение занимает второе место по количеству отданных голосов.

МИД Литвы уже вызвал на консультации представителей посольства Польши в Литве и выразил своё категорическое несогласие с внесением такого изображения в новый паспорт гражданина Польши. Глава министерства Линас Линкявичюс заявил о некоем «предупреждении» Польше, правда, ничего не сказал, что случится, если изображение, за которое массово голосуют жители Польши, всё же появится в новом паспорте.

Напомним, Вильнюс был присоединён к Литве от Польши личным указом Иосифа Сталина. В 1919 году Вильнюс, который до этого входил в состав Российской империи, был захвачен поляками. После окончания Второй мировой войны Сталин также передал Литве Клайпеду, которую нацисты захватили в марте 1939. Литовцы же оккупировали Мемель (Клайпеду) в 1923 году в результате так называемого «мемельского восстания», когда переодетые в гражданское регулярные войска Литвы вошли из Каунаса в Клайпеду, уничтожили небольшие контингенты Франции и Германии (Мемель находился под протекторатом Лиги наций) и от имени местных жителей попросились в состав Литвы. Такая незаконная аннексия и оккупация до сих пор в Литве трактуется как одна из самых успешных военных операций. После этого край был спешно «литуанизирован» — до этого в нём проживало только 26% этнических литовцев.