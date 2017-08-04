«Рука Москвы» в выборах США: спецпрокурор ждет результата от большого жюри

Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Подключение большого жюри присяжных к делу о «вмешательстве Москвы» в выборы президента США 2016 года, в которых победил республиканец Дональд Трамп, нынешний президент, говорит о том, что расследование интенсифицируется, пишет газета Wall Street Journal.

Уточняется, что жюри созвано в Вашингтоне. Оно уже приступило к работе, которую ведет совместно со специальным комитетом спецпрокурора Роберта Мюллера. По мнению источников издания, теперь дело должно заметно продвинуться.

Как полагают авторы публикации, на дальнейшее ведение дела понадобится не один месяц.

Характерно, что специальный юрисконсульт Белого дома Тай Кобб заявил о том, что ему не известно о созыве жюри. Несмотря на это он считает идею нужной, если она даст результат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 августа адвокат Трампа Джей Секулов заявил, что глава государства не намерен увольнять Мюллера.

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