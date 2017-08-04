Миронов настаивает упразднении главного инструмента политической монополии

Москва, , 11:49 — REGNUM Отмена «муниципального фильтра» на выборах губернаторов будет способствовать уходу от политической монополии, считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Нынешняя система ведет к политическому монополизму, что не только уничтожает конкуренцию, но и пагубно сказывается на институте самой исполнительной власти. Это мы видим по многим коррупционным историям губернаторов, которые в отсутствие реальной конкуренции легко прошли и через «фильтр», и через выборы, утратив в результате всякое чувство ответственности за свои поступки. Конечно, у этой системы мощное лобби, и «партия власти» не хочет выпускать эту власть из рук», — рассуждает Миронов.

Парламентарий напомнил, что депутаты фракции предложили на рассмотрение Госдумы два варианта поправок к «муниципальному фильтру». Так, первый предполагал снижение его порога до 2 — 5% подписей муниципальных депутатов, во втором варианте «фильтр» полностью отменялся для парламентских партий.

«Но ни один вариант не прошел сквозь «фильтр» думского большинства. Да, приняли поправки об отмене досрочного голосования, открепительных удостоверений. Но это лишь маленький шажок в нужном направлении. Мы не уйдем от политической монополии, пока не упразднен главный ее инструмент. Вялотекущий процесс по отмене «фильтра» нужно ускорить, несмотря на все «страдания» и старания монополистов», — считает Миронов.

Партия готова «к любым дискуссиям, переговорам, чтобы успеть реализовать предложения хотя бы к следующей избирательной кампании», заверил лидер «Справедливой России».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что по согласованию с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко в августе или в сентябре соберет экспертов и представителей партий для обсуждения вариантов изменения законодательной нормы о так называемом «муниципальном фильтре». Глава ЦИК не исключила снижения порога до 5% или же возможности муниципальных депутатов ставить подписи за нескольких кандидатов в губернаторы. По ее мнению, должна действовать правовая норма, не убивающая реальную конкуренцию, когда с выборов снимают «неугодных оппонентов».

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев выразил уверенность, что все фракции Госдумы найдут консолидированное решение по изменению законодательной нормы.

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