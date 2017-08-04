Пекин выступил против ужесточения санкций США в отношении РФ

Пекин, , 11:09 — REGNUM Власти Китая не поддерживают новый закон США, ужесточающий ограничительные меры в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Об этом, как передают «Ведомости», сообщило министерство иностранных дел (МИД) Китая.

«Китайская сторона всегда выступала против применения односторонних санкций, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. — Мы считаем, что урегулирование разногласий, возникающих между разными странами, должно реализовываться на основе взаимного уважения путем соответствующего равноправного диалога».

Как ранее сообщало, 2 августа 2017 г. президент СШАподписал закон о новых санкциях против РФ, Ирана и Северной Кореи. Новые меры Вашингтона в частности затрагивают российские энергетические проекты, такие как «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

В ЕС этот законопроект вызвал беспокойство, поскольку он накладывает ограничения на сотрудничество с российскими компаниями по строительству трубопроводов и отдает приоритет экспорту энергоресурсов США в Европу.

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