В Ярославскую область завезли спецмарки для голосования

Ярославль, , 11:07 — REGNUM В избирательную комиссию Ярославской области поступили специальные знаки (марки) для защиты от подделки заявлений избирателей, включенных в список избирателей по месту их нахождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Эти марки будут использоваться на выборах губернатора Ярославской области 10 сентября 2017 года. Специальные знаки в количестве 12 500 штук доставлены в Ярославскую область спецсвязью. Марки будут использоваться на специальном заявлении, поданном избирателем в участковую избирательную комиссию по месту жительства в период с 5 сентября и до 9 сентября 2017 года. При предъявлении этого заявления в единый день голосования 10 сентября 2017 года избиратель сможет проголосовать на выборах губернатора Ярославской области на одном из избирательных участков из числа участков, определенных избирательной комиссией региона.

Такие марки используют в Ярославской области впервые и это делают в рамках кампании «Голосуй, где живешь». Кампания «Голосуй, где живешь» в регионе проводится впервые. О ее запуске в середине июля сообщил член ЦИК России Евгений Шевченко, посетивший Ярославль в день довыборов в областную думу. Предполагается, что новой услугой воспользуются те избиратели, которые по разным причинам не смогут в день голосования прийти на участки, к которым они приписаны. Такие избиратели смогут проголосовать по месту фактического пребывания в любом муниципальном образовании Ярославской области.