Иллюзия выбора: США вынуждают Балканы отвернуться от России

Москва, , 10:50 — REGNUM Антироссийские высказывания вице-президента США Майка Пенса во время его визита в Черногорию сделаны в духе штампов времен «холодной войны», сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя выступление американского чиновника в Подгорице 2 августа, в российском министерстве отметили, что представитель Белого дома тем самым занимался откровенным запугиванием балканских союзников под видом необходимости быть готовыми к «российской угрозе».

«С сожалением приходится констатировать, что Вашингтон все глубже скатывается к примитивным идеологизированным штампам времен «холодной войны», которые полностью оторваны от реальности, — говорится в сообщении. — Навязывание балканским странам откровенно деструктивного выбора «или с Западом, или с Россией» неизбежно ведет к росту напряженности на европейском континенте, дестабилизирует ситуацию в регионе и отдельных государствах».

По мнению Москвы, Вашингтон толкает балканские страны в НАТО, создавая иллюзию, что им иначе не выжить вблизи России.

К тому же США не упускают из вида и свой экономический интерес, «продавливая» проекты, основанные на недобросовестной конкуренции.

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Напомним, 1 августа Пенс прибыл в черногорскую столицу с двухдневным визитом. Выступая на заседании Адриатической Хартии в Подгорице, он обвинил Москву в попытке дестабилизации ситуации на Западных Балканах.

«Как вы знаете, Россия продолжает попытки определить новые международные границы силой, — заявил он. — Здесь, на западных Балканах, Россия пыталась дестабилизировать регион, подорвать демократию и разделить вас между собой, с Западом и остатком Европы».

По его словам, Россия пыталась провести государственный переворот в Черногории.

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