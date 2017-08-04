Трамп назначил одного из своих спонсоров послом в Испании

Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 3 августа назначил новым послом в Испанию и Андорру Дьюка Бьюкена, бизнесмена с Уолл-стрит, который финансировал его избирательную кампанию, учился в Валенсии и Севилье и говорить на каталонском языке, сообщает El Diario.

54-летний Бьюкен, помимо других предприятий, является основателем фонда венчурных инвестиций на рынке недвижимости Hunter Global Investors. Компания Бьюкена располагается в городе Палм-Бич, как и частный клуб и особняк Трампа.

Воспитанный на ферме в Северной Каролине, Бьюкен также занимается сельскохозяйственным бизнесом и коневодством.

Бизнесмен изучал экономику и испанский язык в Университете Северной Каролины, участвовал в программе обучения за границей, в рамках которой он поступил в университет Севильи и университет Валенсии. Затем он изучал бизнес в Гарвардском университете.

По данным, предоставленным Белым домом, Бьюкен говорит на каталонском, официальном языке Андорры, где он также будет представлять интересы США.

Известно, что изначально Бьюкен в ходе предвыборной гонки поддерживал Джеба Буша в качестве кандидата на пост хозяина Белого дома, но он же стал одним из первых, кто сделал ставку на Трампа. Бьюкен пожертвовал $898 тыс. на предвыборную кампанию нынешнего президента США.

По данным газеты The New York Times, Бьюкен сопровождал Трампа в многочисленных акциях в ходе кампании и в трех президентских дебатах. В день инаугурации президента он также сопровождал его к мессе и сидел с ним во время присяги на Капитолийском холме.

Теперь его кандидатура в качестве посла в Испанию и Андорру должна пройти утверждение в Сенате.

Напомним, Испания является ключевым военным и политическим союзником США в Европейском союзе. Кроме того, США активно используют связи Испании в Латинской Америке и странах Карибского бассейна для продвижения своих интересов и политики в регионе.

Как правило, Испания всегда поддерживает линию США в отношении политических событий региона. Например, Испания и США единодушно осуждают правительство Николаса Мадуро и после недавних выборов в Конституционную ассамблею Венесуэлы заявили, что не признают легитимность данного органа власти.