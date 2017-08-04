В Казахстане начались выборы сельских акимов

Астана, , 10:33 — REGNUM Сельских акимов начнут выбирать с 4 августа в Казахстане, сообщает пресс-служба центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана.

Выборы пройдут с 4 по 24 августа 2017 года в 14 областях Казахстана в городах районного значения, сельских округах, поселках и селах, не входящих в состав сельского округа. Всего планируется избрать 1,413 тыс. сельских акимов.

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На данный момент на посты акимов выдвинуто 4,056 тыс. кандидатов (2,8 человека на 1 место), среди которых уже зарегистрированы 3,895 тыс. человек. Выборы будут проходить по мажоритарной системе относительного большинства при помощи голосования выборщиков от районных маслихатов.

Напомним, предыдущие выборы сельских акимов проводились в 2013 году по системе косвенного избирательного права депутатами маслихатов. Срок полномочий акимов составляет четыре года.

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