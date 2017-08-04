Путин о Байкале: «Гордость и особая ответственность»

Улан-Удэ, , 10:19 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Генпрокуратуре выявить на территории Байкала те организации, чья деятельность наносит вред экосистеме озера. Об этом сообщает в пятницу, 4 июля, пресс-служба Кремля.

«Байкал для нас — это и гордость, и наша особая ответственность, а задача его сбережения для нынешних и для будущих поколений — несомненный государственный приоритет, — сказал Путин на совещании. — Ликвидация последствий нерациональной, зачастую безответственной хозяйственной деятельности на этих территориях требует особого внимания».

Глава государства отметил, что значительные территории Прибайкалья подверглись экстремально высокому загрязнению.

«Причем Байкальский ЦБК и Джидинский комбинат уже несколько лет как закрыты, мы с вами хорошо об этом знаем, однако накопленные ими отходы продолжают отравлять воду озера и питающих его рек», — заявил Путин.

Президент РФ также поручил Генпрокуратуре проверить байкальскую территорию на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности.

«Прошу Генпрокуратуру проверить Байкальскую территорию на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности, — говорит Путин. — (…) И принять соответствующие меры».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа президент РФ Путин находится с рабочим визитом в Бурятии.

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