Елена Миронова, , 14:52 — REGNUM В экономической столице Югры, Сургуте, возбуждено очередное уголовное дело в отношении бывшего выкопоставленного чиновника. Экс-директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города подозревают в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по ХМАО.

По версии следствия, бывший главный архитектор подписал акт приёмки построенной в 2014 году ООО «Строительная компания «СОК» школы №31 без проверки обязательной комиссией. Подозреваемый, как считают следователи, превысил полномочия, стремясь приукрасить «действительное положение выполняемых им трудовых функций, а также опасаясь привлечения к дисциплинарной ответственности в случае нарушения сроков принятия объекта недвижимости».

В итоге в новую школу не было поставлено оборудование на сумму свыше 12 млн рублей, а та малая часть, что доставлена, оказалась, по данным СКР, бракованной.

«В результате действий подозреваемого администрации города Сургута причинен материальный ущерб на сумму свыше 13 миллионов рублей, поскольку ООО «Строительная компания «СОК» отказалось от исполнения обязательств по поставке на объект недостающего оборудования, ссылаясь на подписанный без замечаний акт приема-передачи», — сообщает пресс-служба СКР.

В строительной компании «СОК» корреспонденту ИА REGNUM отказали в комментарии. Как ранее сообщала мэрия Сургута, вышеуказанная школа была построена в рамках муниципального частного партнерства (МЧП). Только в 2014 году при реализации программы МЧП в сургутские социальные объекты было инвестировано порядка 52 млрд рублей.

Инсайдеры различных информационных агентств говорят, что новая команда мэра Сургута Вадима Шувалова якобы уничтожает предшественников. Проверки силовиков с участием сил ОМОН на муниципальном сургутском хлебозаводе стали вторым ударом на текущей неделе по чиновникам экономической столицы от мэрии.

Как выдавить директора силой?

«Администрация города проводит ревизию дел в муниципальных предприятиях и учреждениях, а также в структурных подразделениях. Несколько дней назад было подписано заявление в УМВД Сургута с целью проведения проверочных мероприятий на МУП «Сургутский хлебозавод». Сегодня на заводе находится следственная группа, которая занимается выемкой документов с целью опровержения или подтверждения фактов нарушений», — сообщила пресс-служба горадиминистрации 3 августа.

По словам заместителя мэра Алексея Жердева, предварительные следственные действия показывают, что величина ущерба значительная. И если будет доказано, что бюджетные деньги на хлебозаводе потрачены не по назначению, «самым правильным решением будет возвращение этих средств в бюджет, в казну муниципального предприятия». И отметил на брифинге, что уголовное дело против бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства было возбуждено по результатам ревизии в горадминистрации Сургута.

«Понятно, что речь идёт о давлении на директора хлебозавода Сергея Пустозерова, который уже много лет возглавляет предприятие, — сообщает в своем блоге шеф-редактор «СИА-ПРЕСС» Дмитрий Щеглов. — С одной стороны, этой весной он вместе с чиновниками отстаивал вывод хлебозавода из муниципальной собственности и превращение его в акционерное общество — просто чтобы избежать кучи условностей и ограничений, которые накладывает принадлежность к городу. То, что акционировать (и, возможно, в дальнейшем приватизировать) предприятие не удалось — это решение депутатов, а не лично Пустозерова. С другой стороны, после провала операции «Приватизация», возможно, чиновники решили просто сместить директора хлебозавода и поставить туда кого-то из нужных им людей. А силовое давление — это, вроде, как один из инструментов решения этого вопроса».

Кстати, до сих пор продолжается расследование уголовного дела, возбужденного против бывшего градоначальника Сургута. Напомним, он покинул пост весной 2016 года по причине возбуждения против него уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), связанного с продажей муниципального имущества. На тот момент депутаты думы Сургута единогласно проголосовали за отставку главы муниципалитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, в декабре 2013 года глава города без проведения процедуры оценки рыночной стоимости незаконно согласовал сделку о продаже муниципальной собственности — строительного песка. В итоге одна из коммерческих организаций города Сургута приобрела более 800 тыс. кубических метров строительного песка якобы по заниженной стоимости (44,5 рубля за 1 куб. метр). При этом приобретённый песок до настоящего времени в полном объёме не оплачен. В дальнейшем приобретенный организацией песок реализовывался по цене 100 рублей за 1 кубический метр. В результате действий тогдашнего мэра Сургута муниципальному образованию был причинен материальный ущерб в сумме, превышающей 46 млн рублей, полагают следователи. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Отметим, новый глава Сургута был избран вскоре после отставки предыдущего. Им стал бывший заместитель гендиректора АО «Тюменьэнерго» Вадим Шувалов. Его нынешний заместитель Алексей Жердев курирует в мэрии блок кадровых и правовых вопросов. Между прочим, Сургут — крупнейший город Югры с населением 348 тыс. человек. Причем это стратегически важный центр нефте‑ и газодобывающей промышленности Российской Федерации. И битвы за чиновничьи кресла здесь ведутся ожесточенные.

Бывших чиновников не бывает?

И экс-чиновники в Сургуте сдавать позиции без боя не собираются. Бывший начальник контрольного управления Владимир Яремаченко добился восстановления на прежнем месте работы в судебном порядке. Примечательно, что его уволили в марте 2017 года и сейчас ему должны выплатить 500 тыс. рублей общей суммы зарплаты, которую он должен был получать все эти пять месяцев. В частности глава Сургута Вадим Шувалов получил, согласно декларации за 2016 год, около двух миллионов рублей зарплаты. Всего в 2016 году, согласно данным, опубликованным на сайте мэрии, в Сургуте насчитывалось 842 работника местного самоуправления. На их содержание фактически израсходовано 976 млн 134 тыс. рублей. Почти миллиард. Это двадцатая часть запланированных доходов в бюджет города на 2017 год — более 20 млрд 600 млн рублей. Если из представленных цифр вывести среднюю зарплату чиновника в Сургуте за 2016 год, то она составит около 116 тыс. рублей в месяц. По данным поисковика Jobsora, в Сургуте на сегодня средняя зарплата составляет 40 тыс рублей.

«Я знаю, что сейчас еще несколько человек судится по поводу нарушения их трудовых прав, и в случае, если по ним администрация тоже проиграет, то появляется возможность для дисквалификации главы города. В российской юридической практике существует такое наказание для тех руководителей, кто неоднократно нарушает трудовое законодательство. Дисквалификация предполагает временное отстранение от занимаемой должности. В Сургуте у нас таких случаев не было, но в других городах России такая мера применялась», — сообщила «СИА-ПРЕСС» замглавы Сургута Наталья Алешкова, которая находится сейчас в декретном отпуске.

В середине февраля 2017 года она была сокращена. В пресс-службе горадминистрации Сургута поясняли, что сокращение одного из тогда шести замов главы города связано с утверждением новой должностной инструкции заместителя главы администрации Сургута, курирующего сферу обеспечения деятельности главы города и муниципального аппарата.

Согласно новому документу, в компетенцию заместителя главы администрации Алексея Жердева отныне входят управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; контрольное управление; отдел по организации работы административной комиссии; специальный отдел и подразделение по вопросам общественной безопасности; управления контрольно-ревизионное, правовое, организационной работы и документационного обеспечения, кадров и муниципальной службы, записи актов гражданского состояния. А кандидат юридических наук Наталья Алешкова вроде как осталась не у дел.

В мэрии Сургута пояснили тогда, что в соответствии со статьей 261 Трудового кодекса Российской Федерации расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, по сокращению штата, конечно же, не допускается. Трудовой договор с Алешковой не расторгнут. И если и будет разорван, то по выходу работника из отпуска по уходу за ребенком.

«Вообще, есть такое понятие — преимущественное право оставления на работе. И если сокращается какая-то должность, имеющая одинаковое наименование с другими, то в этом случае все лица, которые занимают эти должности, должны быть предупреждены об увольнении по численности, и тогда между ними происходит некий такой выбор — у кого из них имеется больше преимуществ при сокращении численности и оставления на работе. Поэтому, я думаю, два и два сложить несложно — кто, действительно, имеет преимущество, а у кого его нет. Производительность труда, она для бюджетной сферы не актуальна. А то, что касается квалификации, — посмотрите, у кого квалификация выше», — заявила тогда сокращенная чиновница.

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