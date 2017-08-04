Руссефф: депутаты, спасшие Темера и отстранившие ее, это одни и те же люди

Бразилиа, , 10:01 — REGNUM Бывший президент Бразилии Дилма Руссефф 3 августа через Twitter заявила, что депутаты, проголосовавшие за снятие коррупционных обвинений с президента Мишела Темера, — это те же лица, которые участвовали в ее свержении в августе 2016 года, и те, кого обвиняют в совершении госпереворота в Бразилии.

«Депутаты, которые спасли президента, устроившего переворот, от судебного процесса в Верховном федеральном суде, — это те же лица, которые в прошлом году участвовали в мошенническом процессе против меня», — заявила экс-президент на своей странице в социальной сети.

Мишел Темер был вице-президентом в команде Руссефф и заменил ее после политического процесса, в котором тогдашний избранный президент была обвинена в нарушениях в представлении государственных счетов. В настоящее время он избежал уголовного процесса благодаря голосам законодателей от партий, поддерживающих его правительство.

По словам Руссефф, подавляющее большинство депутатов нижней палаты Конгресса, которые спасли Темера от уголовного процесса и снятия с должности, проголосовали за ее импичмент в марте 2016 года. Тогда 367 депутатов парламента одобрили открытие судебного процесса в отношении Руссефф.

«Я приветствую депутатов, которые оказались привержены законности и справедливости и не предали демократию и бразильскую нацию», — написала Руссефф в своем сообщении в Twitter, обращаясь к 227 парламентариям, голосовавшим 2 августа за судебный процесс против Темера.

Напомним, Руссефф ссылается на голосование 2 августа на пленарном заседании палаты депутатов Конгресса Бразилии, где большинство из 263 депутатов проголосовало за архивацию обвинений в коррупции, выдвинутых против президента, в то время как 227 депутатов проголосовали за передачу обвинительного акта в Верховный суд для дальнейшего расследования.

Депутаты проигнорировали обвинения, мотивируя это необходимостью продолжения экономических реформ, которые проводит правительство Темера для восстановления экономики Бразилии после мощнейшего спада в последние два года.