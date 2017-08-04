Вводятся универсальные основания для изъятия полномочий у регионов

Москва, , 09:42 — REGNUM Законопроект, расширяющий основания для изъятия у регионов переданных им федеральным центром полномочий, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа.

Предлагается установить общие (универсальные) основания для изъятия переданных полномочий, которые могут применяться независимо от сферы общественных отношений.

Предусматривается в частности, что переданные полномочия могут быть изъяты у региональных органов власти в случаях, если необходимо их исполнение федеральными органами исполнительной власти для реализации мероприятий по обороне страны и безопасности государства, международных и общенациональных мероприятий, а также в случае, если переданные полномочия не могут исполняться органом государственной власти субъекта РФ в связи со стихийным бедствием, катастрофой или другой чрезвычайной ситуацией, и если на территории региона федеральный центр осуществляет аналогичные по содержанию полномочия и изъятие переданных полномочий позволит обеспечить сокращение расходов федерального и регионального бюджетов на финансирование таких полномочий.

Согласно документу, изъятие переданных полномочий — прерогатива президента или правительства РФ, в зависимости от того, кто осуществляет руководство деятельностью федерального органа исполнительной власти, к сфере ведения которого отнесены переданные полномочия.

Определяются правовые последствия принятия решения об изъятии переданных полномочий: прекращение предоставления субвенций, возврат в федеральный бюджет неиспользованных остатков субвенций, безвозмездная передача в федеральную собственность имущества, которое было передано субъекту Федерации для обеспечения переданных полномочий, прекращение органами местного самоуправления исполнения переданных полномочий (в случае если такие полномочия были делегированы на местный уровень).

Сейчас законом предусматривается возможность изъятия у органов государственной власти субъектов Федерации переданных полномочий лишь в случаях их ненадлежащего исполнения или неисполнения. Например, в сферах охраны здоровья граждан, социальной защиты и занятости населения, охраны объектов культурного наследия, ветеринарии, охраны объектов животного мира, сохранения охотничьих ресурсов, градостроительной деятельности.