Госдеп США: Поставки оружия на Украину на стадии рассмотрения

Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Вопрос о поставках оружия на Украину по-прежнему рассматривается США, заявила официальный представитель государственного департамента США Хизер Нойерт, сообщает 4 августа УНН.

По ее словам, Соединенные Штаты допускают возможность предоставления Украине летального оружия, однако пока этот вопрос находится в стадии рассмотрения. Нойерт уточнила, что никакого оружия США еще не поставляли Украине.

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Она также добавила, что не владеет информацией о разработке Госдепом США или Пентагоном плана поставок оружия на Украину.

«Это (поставки оружия на Украину) вариант, который остается на столе, и пока это все, что я могу сказать», — подчеркнула Нойерт.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, написала, что план поставок оружия на Украину уже разработан Госдепом и Пентагоном, которые «ждут отмашки из Белого дома».

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