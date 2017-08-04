Эквадор сотрясает скандал с недавно избранным вице-президентом

Кито, , 09:05 — REGNUM Президент Эквадора Ленин Морено 3 августа освободил от «всех функций» своего вице-президента Хорхе Гласа после возникшего между ними спора и критики осуществляемого президентом управления, сообщает La Opinión.

«Исполнительный указом № 9 снимаются все функции, возложенные на вице-президента», — говорится в официальном заявлении министерства по связям с общественностью.

Президент Морено по этому случаю заявил, что функционирование Гражданской революции, которая была начата в 2007 году бывшим президентом Рафаэлем Корреа, входит «в новую форму социального сосуществования в разнообразии и гармонии для достижения хорошей жизни».

Он добавил, что «абсолютная верность эквадорских людей, которые поддерживали политический проект Гражданской революции, выражается в максимальном требовании прозрачных отношений между правителями и их подчиненными, что включает в себя передачу достоверной информации по основным вопросам, представляющим национальный интерес».

В заявлении Морено отмечается, что «он не был правильно понят» Гласом в плане лояльности и приверженности политическому проекту Гражданской революции, что подразумевает «служение стране в единстве усилий».

Сам Глас 3 августа заявил, что он не знал, какими будут его отношения с Морено и, отвечая на вопрос о своих намерениях в случае отставки, он сообщил:

«Я вернусь к работе с гражданами, я буду путешествовать по стране, выявляя качество государственных услуг».

Он также настаивал на том, что он не уйдет в отставку из офиса, куда был избран в апреле 2017 года на четырехлетний срок, несмотря на растущие давление и подозрения в коррупции, выдвинутые против него по международному делу бразильской строительной компании Odebrecht.

Напомним, напряженность между Морено и политическим крылом, наиболее лояльным к бывшему президенту Корреа, частью которого является Хорхе Глас, обострилось на прошлой неделе, когда президент объявил в своей речи к нации данные по эквадорскому государственному долгу, где также заявил, что финансовая ситуация в стране близка к «критической».

После этого вице-президент поддержал критические замечания бывшего президента Корреа по поводу указанных президентом экономических показателей и в открытом письмо подверг критике другие действия нового президента, который вступил в должность 24 мая 2017 года.