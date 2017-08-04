National Interest: Ответят ли страны ЕС США за санкции против России?

Вашингтон, , 09:04 — REGNUM

США все-таки ввели новые санкции против России, объединив свои запретительные меры против Москвы с мерами давления на Иран и Северную Корею. Несмотря на жалобы со стороны главы Белого дома Дональда Трампа и главы дипломатического ведомства США Рекса Тиллерсона, администрация США все же была вынуждена подписать законопроект об «ущербных» санкциях 2 августа. И хотя Трампа часто обвиняют в предательстве трансатлантического альянса и уничтожении послевоенного миропорядка, теперь президент в еще большей степени рискует испортить отношения со многими странами — членами ЕС из-за этих новых запретительных мер против России, пишет Кёрт Миллс в статье для The National Interest.

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И ястребы в Вашингтоне очевидным образом не преминули заметить такую позицию стран — членов ЕС.

«Несогласие ЕС с санкциями носит тревожный характер, — отмечает эксперт по делам России в Фонде защиты демократии Борис Зилберман. — Нельзя, с одной стороны, просить большего военного участия США в делах [европейского] континента и в то же самое время, с другой стороны, выступать против невоенных мер принуждения [России]».

Центральным аспектом озабоченности ЕС является энергетика: блок в довольно значительной мере зависим от поставок энергоносителей, о чем еще во время холодной войны предупреждал бывший президент США Рональд Рейган.

«Это какое-то дежавю. В 1980-х годах администрация Рейгана целенаправленно противодействовала поставкам энергоносителей из Советского Союза, особенно — проектам постройки трубопроводов», — подчеркнул эксперт по вопросам немецкой политики в Колледже им. Уильяма и Мэри Клэй Клеменс. «Европейцы тогда также считали такой курс Вашингтон вдвойне негативным для себя, поскольку так сокращалась энергетическая независимость и — с учетом вторичных санкций против большого числа причастных лиц — вводились карательные меры и против их компаний».

В особенности негативно санкции могут сказаться на проекте «Северный поток — 2», соединяющем Германию с «небесспорной» энергетической компанией «Газпром». Помимо «Газпрома», свои инвестиции в соглашение сделали и европейские компании.

«Некоторые немцы надеются, что [«Северный поток — 2»] может превратить Германию в европейский энергетический хаб», — отметил журнал The Economist, добавив, что на проекте также сказывается кризис на Украине, поскольку с помощью новой ветки Россия сможет «пойти в обход существующих трубопроводов на Украине, лишив Киев выгодного транзита».

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Однако США и ЕС не едины по этому вопросу. Более того, внутри самого европейского блока идут споры о том, каким образом выходить из сложившейся ситуации. Так, в отличие от Германии, Соединенное Королевство не стало стоять на пути США.

«Мы согласны с тем, что [санкции] станут важным сигналом Москве о том, что действия России на Украине и в Сирии, вмешательство во внутренние дела других стран, а также подрыв главенства права получат самый жесткий ответ», — заявил автору в интервью один из британских чиновников, указав на то, что Лондон не нашел принятый недавно Вашингтоном законопроект проблемным. Более того, он поприветствовал этот шаг, поскольку он подчеркивает «важность трансатлантического союза».

В свою очередь, уставшие от России и выступающие против «Северного потока — 2» страны Прибалтики и Польша также высоко оценили санкции. Они впоследствии могут оказаться способными сорвать более радикальные ответные меры на действия США со стороны ЕС. С критикой «Северного потока — 2» выступил и председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск.

Однако в других частях ЕС, в том числе в передовых его странах, к произошедшему относятся с большим беспокойством. Выступив с пугающе резкой риторикой 2 августа, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, похоже, поставил под сомнение американо-европейский альянс.

«Конгресс США взял на себя обязательство вводить санкции после консультаций с союзниками страны. И я действительно считаю, что мы по-прежнему являемся союзниками», — указал он в своем заявлении, тогда как в его администрации добавили, что «если санкции США прямым образом будут вредить компаниям ЕС, торгующим с Россией в энергетическом секторе, ЕС готов принять соответствующие ответные меры в течение нескольких дней».

«Мы готовы, — подчеркнул Юнкер в интервью одной из радиостанций Брюсселя.— Мы должны защищать наши экономические интересы относительно США. И мы будем этим заниматься».

Немецкий же истеблишмент просто в ярости, обвиняя США в попытках обогатиться экономически, поскольку санкции снабжены положениями, подталкивающими ЕС покупать природный газ из США. В эпоху президента Трампа, который про войну в Ираке сказал, что «надо брать их нефть», и госсекретаря, в бывшем занимавшего пост главы нефтяной компании Exxon, некоторые с таким подозрением относятся к мотивам США, какого не было раньше.

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«Складывается впечатление, что США стремятся добиться своих экономических интересов», — отметил глава Торгово-промышленной палаты ФРГ Фолькер Трир.

В 1980-х года были такие же подозрения относительного того, что санкции США были направлены на сокращение конкурентности для поставок энергоносителей США, добавил Клеменс.

Учитывая позицию ФРГ, свои сомнения о санкциях выразила и Франция.

«Любой конфликт в оси Париж — Берлин может носить смертельный для ЕС характер на этот момент», — заявил сотрудник аналитического центра Институт политических исследований Винсан Мишело.

Кроме того, МИД Франции в июле отметил, что формулировки палаты представителей США вызывали сомнения относительно своей законности. При этом выпад Парижа происходит в тот момент, когда Трамп, кажется, пытается культивировать отношения с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном, который, по словам Мишело, стремится взять на себя роль «незаменимого посредника» в европейских и международных делах.

Если Украина является одним очевидной точкой схождения позиций США и Парижа, то о Сирии такого сказать нельзя. Так, Макрон пошел на молчаливую поддержку сохранения президента Сирии Башара Асада у власти, пойдя на значительное изменение внешнеполитического курса своей страны.

«Это радикальный отход от жесткой позиции Олланда, который утверждал, что не может быть политического решения конфликта в Сирии, пока Асад находится за столом переговоров, — подчеркнула Сесиль Алдюй из France-Stanford Center.— Что важнее, Макрон противоречит самому себе по этому вопросу… В апреле он выступал за военное вмешательство против Асада».

В конечном счете, заключает автор, ЕС, особенно возглавляемый ФРГ, может перейти к полномасштабному противостоянию с США, поскольку европейский блок, по словам Мишело, «не может позволить отношениям с Россией упасть на нынешний уровень конфронтации Вашингтона и Москвы». И в большей части ЕС, продолжает он, по-прежнему выступают за ту или иную форму конструктивного сотрудничества, несмотря на санкции по Украине.