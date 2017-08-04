Экс-сенатор Константин Цыбко получил реальный срок

Челябинск, , 08:28 — REGNUM Озёрский городской суд Челябинской области признал виновным экс-сенатора Константина Цыбко в получении взятки в размере 21 млн рублей и приговорил к наказанию в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Также бывший высокопоставленный чиновник должен заплатить штраф 70 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме этого, судья Галина Лисина 3 августа в обвинительной части приговора огласила дополнительное наказание — после отбытия срока заключения Цыбко будет лишен возможности занимать руководящие посты на государственной службе в течение трех лет.

Многолетнее следствие завершилось признанием вины экс-сенатора во взяточничестве по части 6 статьи 290 УК РФ («Взятка в особо крупном размере»). Суд определил, что Цыбко получил взятки: от магнитогорца Олега Лакницкого (на которого региональная власть сделала ставку в разрешении проблемы обманутых дольщиков «Гринфлайта») в размере 10 млн рублей и от экс-сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова в размере 11 млн рублей. Оба платили тогда сенатору Цыбко за лоббирование и покровительство в реализации своих интересов: Лакницкого — в бизнесе по строительству в Озёрске, Тарасова — в политике, заявляло следствие.

Отметим, Олег Лакницкий, пойманный тогда на взятке, отделался штрафом в 30 млн рублей, а Евгений Тарасов был приговорен в 2013 году к колонии общего режима (в 2014 он вышел условно-досрочно).

После многочасового зачитывания приговора Константин Цыбко передал своему адвокату дорогие часы, мобильный телефон и галстук, затем его взяли под стражу в зале заседания суда и в наручниках под конвоем увели.

Напомним, Константина Цыбко в Совете Федерации сменил магнитогорец Олег Цепкин. Он представляет в верхней палате Федерального Собрания Челябинскую область на пару с сенатором Ириной Гехт.

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