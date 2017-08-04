Зашли слишком далеко: «Слив» переговоров Трампа угрожает безопасности США

Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Вопрос утечек телефонных звонков президента США Дональда Трампа в СМИ — это вопрос национальной безопасности, заявила журналистам на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

По ее словам, такие утечки мешают главе Белого дома делать, что «что ему лучше всего удается» — то есть вести переговоры с лидерами других стран.

Даже явные критики Трампа признают, что те, кто организует утечки в СМИ, переходят границы, а их действия угрожают безопасности страны, пишет газета The Hill. Так, бывший официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме в годы президентства Барака Обамы Нед Прайс заявил изданию, что утечка в газете The Washington Post скажется на возможности главнокомандующего ВС США вести «беспристрастные переговоры со своими коллегами».

При этом отчасти в утечках Прайс обвинил Белый дом: администрация, по его мнению, создала «соответствующую атмосферу», допустив «кучу малу». Вследствие этого анонимные утечки стали рядовым явлением.

С ним согласен сенатор-демократ Марк Уорнер (штат Вирджиния), возглавляющий расследование якобы связей Трампа с властями РФ в 2016 году. Он назвал утечку в газету «гнусной», призвав профильные комитеты Конгресса США расследовать подобные инциденты.

Напомним, речь идет о публикации в газете The Washington Post с содержанием личной беседы Трампа с главой Мексики Энрике Пеньей. Лидеры двух стран беседовали 27 января. В ней Трамп обратился к своему коллеге с просьбой не говорить публично об отказе платить за строительство стены на границе США и Мексики, пообещав найти на это средства.

Также в СМИ попала беседа Трампа с премьер-министром Австралии Малькольмом Тернбуллом, в ходе которой стороны «на повышенных тонах» затронули вопрос о выполнении Австралией своих обязательств по приему тысяч беженцев.

При президенте США Трампе утечки в СМИ, особенно симпатизирующие Демократической партии, стали нормой. В прессе появлялись подробности разговоров в Белом доме, беседы Трампа, некоторые детали встреч. Ряд публикаций со ссылкой на анонимные источники в Белом доме стали причиной громких отставок.