Навальный разорится на штрафах: оппозиционера наказали на 300 тысяч рублей

Москва, , 07:51 — REGNUM Приговор в виде штрафа в 300 тысяч рублей вынесен российскому оппозиционеру Алексею Навальному Симоновским судом Москвы, сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что штраф выписан за повторное нарушение законодательства о проведении митингов. Неправовые действия, допущенные оппозиционером, подпадают под часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ «Повторное нарушение порядка организации митинга».

Помимо самого Навального, штрафы придется заплатить Николаю Ляскину — координатору штаба оппозиционера в Москве (252 тысячи рублей) и Леониду Волкову — главе предвыборного штаба Навального (300 тысяч рублей).

Нарушения заключаются в том, что оппозиционер через интернет (сайт YouTube) призывал к проведению несанкционированного массового мероприятия. Еще он в июле 2017 года организовал раздачу агитационных материалов, что признано скрытой формой публичного мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первое судебное решение в отношении Навального. Условно судимый оппозиционер ведет активную политическую деятельность, используя различные методы, в том числе и «вывод на улицу» несовершеннолетних.

Административная ответственность, к которой он также неоднократно привлекался, не останавливает его и его единомышленников.

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